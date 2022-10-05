Барнаул, , 12:56 — REGNUM В Алтайском крае потратили 280 миллионов рублей на повышение антитеррористической защищенности учреждений образования. Как сообщает 5 октября телеграм-канал правительства региона, тему обсудили на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка.

Антитеррор Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в крае работает более 2300 объектов образования. При подготовке к новому учебному году проведены внеплановые проверки пропускного режима, исправности систем оповещения, видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации.

С начала года проведено более 4000 тренировок по отработке действий при различных ЧП. Губернатор подчеркнул: наличие в Алтайском крае большого количества образовательных учреждений требует постоянного совершенствования мер по обеспечению их безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, при нападении на школу в Ижевске пострадали 23 человека. Были убиты 17 человек, из них 11 детей. В ближайшее время все школы столицы Удмуртии планируется оборудовать системами оповещения о теракте, а также домофонами.

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