Чебоксары, 5 октября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. На восстановление жилых домов в Мариуполе из Чувашии отправлена первая партия окон. Об этом 5 октября в своем телеграм-канале сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

T. me/oanikolaev Окна из Чувашии для Мариуполя

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На сегодняшний день из республики отправили две фуры с продукцией для остекления пострадавших под обстрелами жилых домов. Всего Чувашия планирует поставить около 700 изделий.

Чувашские производители намерены наладить сотрудничество как по прямым поставкам, так и по производству окон и дверей на территории ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии собирают очередной гуманитарный груз для жителей Донбасса. В основном это продукты питания, товары первой необходимости и школьная литература.

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