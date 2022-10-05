Таллин, , 12:55 — REGNUM

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Живущие в Эстонии 4 000 российских пенсионеров до сих пор так и не получили своих денег — российская сторона из-за западных санкций не может перевести необходимые для выплат средства. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV.

Средств по многолетней практике двустороннего договора должны были поступить на счета Департамента социального страхования Эстонии. Однако с лета 2022 года это стало невозможным.

В связи с этим департамент разослал таким пенсионерам оповещения и предложил обратиться за помощью в местные самоуправления за получением временной финансовой поддержки.

Пресс-секретарь департамента Ксения Репсон-Дефорж отметила, что оповещение было отправлено электронным способом и лишь части пенсионеров — тем, у кого есть адрес почтовой электронной службы. А это 3 000 человек, сообщила она.

По ее словам, в письмах пенсионерам сообщили о том, что у них есть возможность ходатайствовать о прожиточном минимуме, а для этого нужно обращаться в местное самоуправление.

Прожиточное пособие — это временная мера, которая не означает замены недополученной пенсии из России. И годится она по большому счету только для тех, для кого российская пенсия была единственным источником к существованию.

В то же время попытки найти способ перевести деньги из России продолжаются. «Надежда не умерла, руки не опустились, переговоры и работа продолжаются. Есть вероятность, что платеж пройдет», — отметила Репсон-Дефорж.