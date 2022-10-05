Донецк, 5 октября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Локальные успехи есть у российских войск на угледарском направлении. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин заявил 5 октября в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

По его словам, российские силы в ходе спецоперации, насколько это возможно, улучшают позиции.

«Если брать угледарское направление, то там есть даже определённые локальные успехи, но они не такие явные, чтобы сейчас это говорить, что пошло какое-то наступление — пока нет», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР также заявил о стабилизации ситуации на краснолиманском направлении.

Читайте также: Пушилин заявил о стабилизации краснолиманского направления