Тбилиси, , 12:55 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии пытаются добиться признания «олигархом» основателя правящей партии «Грузинская мечта», крупнейшего бизнесмена в стране Бидзины Иванишвили за отстранение от власти в 2012 году партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом 5 октября заявил журналистам премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Бидзина Иванишвили © ИА REGNUM

«Главное желание оппозиции понятно, они не могут простить господину Бидзине Иванишвили того, что 1 октября 2012 года он покончил с диктатурой, притеснением людей и разрушением страны», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что правящая партия взяла за основу для борьбы с олигархами закон, принятый киевским режимом и одобренный Евросоюзом. Премьер-министр также напомнил, что основные шаги евроинтеграции были сделаны Грузией, когда страной руководила «Мечта».

«Соглашение об ассоциации, безвизовый режим, свободная торговля, сейчас уже официально поданная заявка на членство и полученная европейская перспектива, о которой мы просто не могли и мечтать во времена «Национального движения"», — заявил глава правительства.

Гарибашвили отметил, что в оппозиции есть «олигархи», которые попадут под принимаемый закон об «деолигархизации».

Напомним, ЕНД после утраты большинства в парламенте Грузии в ходе выборов 2012 года остаётся крупнейшей оппозиционной партией в стране. «Националы» с тех пор проиграли все выборы, но не оставляют попыток вернуть власть другими способами. Они постоянно обвиняют правящую партию «Грузинская мечта» и Иванишвили в «пророссийскости» и в уводе страны с пути евроинтеграции.

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