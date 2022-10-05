Джакарта, 5 октября 2022, 12:54 — REGNUM Для решения проблемы мирового продовольственного кризиса необходимо прислушаться к «голосу Африки», заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«Голос Африки, на мой взгляд, здесь очень важен, нужен, и громкий голос», — сказала Матвиенко в ходе рабочей встречи с председателем Национального совета Намибии Лукасом Синимбо Мухой в рамках своего визита в Индонезию.
Сенатор также отметила, что односторонние антироссийские санкции усугубляют угрозу продовольственного кризиса.
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