Джакарта, 5 октября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Для решения проблемы мирового продовольственного кризиса необходимо прислушаться к «голосу Африки», заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Голос Африки, на мой взгляд, здесь очень важен, нужен, и громкий голос», — сказала Матвиенко в ходе рабочей встречи с председателем Национального совета Намибии Лукасом Синимбо Мухой в рамках своего визита в Индонезию.

Сенатор также отметила, что односторонние антироссийские санкции усугубляют угрозу продовольственного кризиса.

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