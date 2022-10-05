Москва, , 12:54 — REGNUM Власти Камбоджи с 3 октября 2022 года сняли все ограничения на въезд в страну иностранных туристов. Теперь им не нужны документы, подтверждающие антиковидный статус, сообщили 5 октября в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Флаг Камбоджи Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Виза российским туристам оформляется по прибытии в страну, срок пребывания до 30 дней. В Камбоджи есть что посмотреть, ценник на отдых внутри страны очень приемлемый.

При этом отсутствие прямого авиасообщения — один из главных факторов, непозволяющий Камбодже стать популярным направлением. Туристы, отдыхающие в Таиланде и Вьетнаме, добираются до Камбоджи на автобусах, самолетах, машине или поезде.

В частности, если выбрать Камбоджу в качестве самостоятельного направления, то примерный ценник за пятидневный отдых составит 375 тыс. рублей на двоих.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Камбоджа работают над переходом на национальные валюты во взаиморасчётах.

Читайте подробнее: Россия и Камбоджа могут перейти на нацвалюты во взаиморасчётах