Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, 5 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Депутат гордумы ямальского города Губкинского Сергей Горинов влился в ряды добровольцев спецоперации. Об этом сообщает «Ямал 1».

old. gubadm.ru Сергей Горинов

Сергей Горинов является офицером запаса с боевым опытом, а также председателем городского Союза десантников. Сейчас он находится вместе с земляками на боевом слаживании под Тюменью.

Он отмечает, что мобилизованные ни в чём не нуждаются, подготовка к службе очень плотная — они проходят огневую, инженерную и техническую подготовку, а также освежают в памяти навыки первой медицинской помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число мобилизованных из Ямало-Ненецкого автономного округа составит 920 человек.