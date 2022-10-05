Таллин, 5 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум.

Pixabay.com Древесина

Предприятие по производству древесных плит Repo Vabrikud в Ида-Вирумаа (северо-восточная Эстония) подало заявление в суд о банкротстве. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

На предприятии занято 148 работников, для которых решение собственников стало неприятной неожиданностью. «Это стало сюрпризом для всех. Люди ожидали чего-то плохого, но надеялись, что выкарабкаемся. Все работники подавлены», — рассказал коммерческий директор Repo Vabrikud AS Свен Пайст.

По словам руководства, основной причиной банкротства стали высокая стоимость энергоносителей и сырья из древесины. «Цены высокие и продолжают расти. Плюс цены на товар, который мы производим — мебельные плиты и ДСП, начинают падать. Рынок тяжелый и конкуренция очень большая», — объяснил Пайст.

Касса по безработице Ида-Вирумаа пока еще не получала уведомлений от Repo Vabrikud, но готова оказать помощь. Отмечается, что это первое столь большое сокращение работников в регионе в 2022 году. Repo Vabrikud являлось одним из крупных работодателей в волости Люганузе.