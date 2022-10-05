Донецк, , 12:53 — REGNUM Киевские нацисты обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, а также населённый пункт Новосёеловка. Об этом 5 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Новоселовки со стороны бандеровцев был зафиксирован в 12:25 (совпадает с мск) и во время него оп населённому пункту было выпущено семь мин калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что в 12:30 ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 152 мм по Петровскому и Кировскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов попросил остановить банкротства ряда предприятий военно-промышленного комплекса.