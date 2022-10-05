Якутск, 5 октября 2022, 13:01 — REGNUM В арктическом Анабарском районе Якутии планируют создать кластер для развития экстремального туризма. Ориентировочный объём инвестиций составит около 150 млн рублей. Об этом заявил первый заместитель главы района Иосиф Васильев.
«Совместно с местными предпринимателями подготовлен мастер-план развития туризма, до 2027 года будет создан туристический кластер для экстремального туризма. Планируется построить две гостиницы. Для развития туристического кластера приобретено два плавающих грузопассажирских вездехода и катер на воздушной подушке», — цитирует ТАСС Васильева.
Кроме того, он добавил, что ориентировочный объём инвестиций в проект составит около 150 млн рублей. Введение объекта в эксплуатацию позволит нарастить турпоток до 2 тысяч человек в год.
Отметим, что 9 августа премьер-министр России Михаил Мишустин провёл встречу с главой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николаем Запрягаевым. Руководитель КРДВ отметил, что в Арктике 20% проектов из 500 принадлежит сфере туризма.
«В Арктике 20% проектов из 500, которые уже реализуются, — это проекты в сфере туризма. Это действительно основной двигатель развития арктических регионов. Среди реализующихся проектов можно отметить, например, «Валла Тунтури» — это комплексный проект на полуостровах Средний и Рыбачий, резидент вкладывает порядка 30 млрд рублей и уже один глэмпинг открыл», — сказал Запрягаев.
Читайте также: В Арктике 20% проектов из 500 — в сфере туризма
Ранее ИА REGNUM сообщало, что для модернизации коммунальной инфраструктуры двух посёлков на Шпицбергене — Пирамиды и Баренцбурга, по предварительным оценкам, потребуется около 1,5 млрд рублей.
Читайте также: На российском Шпицбергене будут развивать туристическую инфраструктуру