Якутск, , 13:01 — REGNUM В арктическом Анабарском районе Якутии планируют создать кластер для развития экстремального туризма. Ориентировочный объём инвестиций составит около 150 млн рублей. Об этом заявил первый заместитель главы района Иосиф Васильев.

Горнолыжная трасса Светлана Шаповалова© ИА REGNUM

«Совместно с местными предпринимателями подготовлен мастер-план развития туризма, до 2027 года будет создан туристический кластер для экстремального туризма. Планируется построить две гостиницы. Для развития туристического кластера приобретено два плавающих грузопассажирских вездехода и катер на воздушной подушке», — цитирует ТАСС Васильева.

Кроме того, он добавил, что ориентировочный объём инвестиций в проект составит около 150 млн рублей. Введение объекта в эксплуатацию позволит нарастить турпоток до 2 тысяч человек в год.

Отметим, что 9 августа премьер-министр России Михаил Мишустин провёл встречу с главой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николаем Запрягаевым. Руководитель КРДВ отметил, что в Арктике 20% проектов из 500 принадлежит сфере туризма.

«В Арктике 20% проектов из 500, которые уже реализуются, — это проекты в сфере туризма. Это действительно основной двигатель развития арктических регионов. Среди реализующихся проектов можно отметить, например, «Валла Тунтури» — это комплексный проект на полуостровах Средний и Рыбачий, резидент вкладывает порядка 30 млрд рублей и уже один глэмпинг открыл», — сказал Запрягаев.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что для модернизации коммунальной инфраструктуры двух посёлков на Шпицбергене — Пирамиды и Баренцбурга, по предварительным оценкам, потребуется около 1,5 млрд рублей.

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