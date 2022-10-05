Рязань, 5 октября 2022, 12:52 — REGNUM Особая миссия — обучение и воспитание подрастающего поколения, будущего страны — доверена учителям. Об этом 5 октября в поздравлении с профессиональным праздником заявил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Глава региона отметил, что в рязанских школах работают настоящие профессионалы, которые успешно внедряют современные подходы в обучении. В учебные заведения приходит молодое поколение, открыты 55 «Точек роста», к новому учебному году в регионе капитально отремонтировали 19 школ.
Как сообщало ИА REGNUM, в микрорайоне Кальное Рязани строится школа-тысячник за 1,2 млрд рублей. Первых учеников она примет в 2023 году.