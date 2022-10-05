Рязань, 5 октября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Особая миссия — обучение и воспитание подрастающего поколения, будущего страны — доверена учителям. Об этом 5 октября в поздравлении с профессиональным праздником заявил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Букет

Глава региона отметил, что в рязанских школах работают настоящие профессионалы, которые успешно внедряют современные подходы в обучении. В учебные заведения приходит молодое поколение, открыты 55 «Точек роста», к новому учебному году в регионе капитально отремонтировали 19 школ.

«Президент России Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Эта инициатива подчеркивает исключительную значимость работы учителя. Вам доверена особая миссия — обучение и воспитание подрастающего поколения, будущего нашей страны. Важнее задачи быть не может. Спасибо за ваш труд, мудрость и доброту. Желаю счастья и благополучия, здоровья и энергии, оптимизма и реализации всех творческих планов. С Днём учителя!» — написал глава региона в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в микрорайоне Кальное Рязани строится школа-тысячник за 1,2 млрд рублей. Первых учеников она примет в 2023 году.