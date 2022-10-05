Южно-Сахалинск, 5 октября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. На Сахалине под частичную мобилизацию попал отец шестерых детей, пятеро из которых несовершеннолетние. В ситуацию пришлось вмешаться региональному штабу ОНФ, сообщается в телеграм-канале общественной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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Старший сын Евгения Александр рассказал, что отец является единственным кормильцем в семье, так как мать находится в декрете. Тем не менее военкомат мобилизовал 40-летнего многодетного мужчину. Фронтовики помогли собрать все справки, мужчину комиссовали и отпустили домой.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Приангарья Игорь Кобзев 5 октября по итогам телефонного разговора с руководством Новосибирского высшего военного командного училища внес ясность относительно дальнейшей судьбы мобилизированных жителей Иркутской области, которые проходят там обучение.