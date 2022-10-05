Хабаровск, , 12:49 — REGNUM В Хабаровске за дебош в самолете ответит в суде 57-летний мужчина — расследование уголовного дела завершено, сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

Самолет Yarregion.ru

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Установлено, что 24 июля пассажир рейса «Москва — Хабаровск», будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, осознавая публичность своих действий, громко и безадресно выражался грубой нецензурной бранью в отношении летевших на борту. Кроме этого, фигурант ходил по салону, пытался открыть люк в самолёте, на законные требования бортпроводника и командира судна занять своё пассажирское место, не реагировал, тем самым создал угрозу безопасности полёта.

Дебош обвиняемый прекратил перед посадкой самолета в аэропорту Хабаровска. По прибытию нарушителя передали сотрудникам транспортной полиции. Вину в содеянном он признал в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области будут судить мужчину, который дебоширил в поезде и напал на полицейского.