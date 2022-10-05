Москва, 5 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов просит остановить банкротства ряда предприятий военно-промышленного комплекса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября, соответствующие письма направлены председателю правительства Михаилу Мишустину и в адрес главного военного прокурора Валерия Петрова.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Учитывая сложившуюся ситуацию при проведении специальной военной операции, существующий дефицит военной техники и иной продукции, выпускаемой данными предприятиями, прошу дать поручение в кратчайшие сроки провести аудит состояния организаций, оценить возможность продолжения их работы, а также рассмотреть возможность предпринять необходимые меры для возобновления их деятельности в целях сохранения и повышения уровня обороноспособности России», — говорится в письме на имя Мишустина.

Миронов обратил внимание на то, что одни заводы работают круглосуточно, но есть и те, которые попали под процедуру банкротства и ликвидации.

«Например, в данный момент на грани ликвидации находится АО «Жигулевский радиозавод», который выпускает радиолокационное оборудование для палубной военной авиации», — указал парламентарий.

«Основной причиной банкротств предприятий ВПК предположительно является отсутствие государственного оборонного заказа. Считаю, что ликвидация заводов может существенно ослабить обороноспособность нашей страны при проведении специальной военной операции», — подчеркнул Миронов.

По данным парламентария, в настоящее время в России ликвидируются следующие предприятия ВПК: АО «50-й Автомобильный ремонтный завод»; АО «258 Ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего»; АО «751 Ремонтный завод»; АО «5-й Центральный автомобильный ремонтный завод»; АО «88-й Центральный автомобильный ремонтный завод»; АО «15-й Центральный автомобильный ремонтный завод»; АО «172-й Центральный автомобильный ремонтный завод»; АО «9-й Центральный автомобильный ремонтный завод»; АО «487-й Центральный авторемонтный завод»; АО «81 Центральная инженерная база»; ОАО «1 Проектно-фортификационное бюро»; АО «85-й Ремонтный завод»; АО «261-й Ремонтный завод»; ПАО «Мотовилихинские заводы», которое объединяет предприятия с полным циклом создания ракетных систем залпового огня.