Докучаевск, ДНР, 5 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Киевские войска использовали ракеты с поражающими элементами, сообщили 5 октября в Следственном комитете РФ.

Эмблема СК РФ

Группа следователей осмотрела место обстрела школы-интерната в Докучаевске и зафиксировала применение киевскими войсками боеприпасов с поражающими элементами. Обстрел вёлся с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. Осколки снарядов направлены на экспертизу.

Обстрел Докучаевска произошёл в ночь на 4 октября. Собранные улики следователи приобщат к уголовному делу о военных преступлениях киевского режима.