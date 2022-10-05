Кабул, , 12:49 — REGNUM После быстрого распространения коровьей оспы среди крупного рогатого скота в нескольких провинциях Афганистана Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО) объявила о начале кампании вакцинации от этой болезни. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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4 октября ФАО запустила кампанию по вакцинации в десяти провинциях Афганистана.

По данным организации, коровья оспа зарегистрирована в 14 провинциях страны.

Ранее жители провинций Парван, Забуль и Баглан сообщали, что этой болезнью заражены сотни голов крупного рогатого скота.