ФАО начала процесс вакцинации от коровьей оспы в Афганистане
Кабул, 5 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. После быстрого распространения коровьей оспы среди крупного рогатого скота в нескольких провинциях Афганистана Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО) объявила о начале кампании вакцинации от этой болезни. Об этом сообщает газета «8 Собх».
tpsdave
Корова
Читайте также: Сотни голов скота погибли из-за вспышки вирусного заболевания в Афганистане
4 октября ФАО запустила кампанию по вакцинации в десяти провинциях Афганистана.
По данным организации, коровья оспа зарегистрирована в 14 провинциях страны.
Ранее жители провинций Парван, Забуль и Баглан сообщали, что этой болезнью заражены сотни голов крупного рогатого скота.