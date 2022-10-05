Париж, , 12:48 — REGNUM Франция рассчитывает получить от 5 до 7 млрд евро за счет введения лимитов на доходы энергетических компаний, включая основного производителя атомной энергии EDF, заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, как передает Financial Times.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр European People's Party

Этот лимит, согласованный на европейском уровне, означает, что электроэнергия, проданная производителями по цене выше 180 евро за мегаватт-час, вернется государству в виде налога на прибыль.

Ле Мэр добавил, что вырученные за счет этого средства пойдут на финансирование поддержки предприятиям, страдающим под гнетем растущих счетов за электроэнергию.

В рамках существующих контрактов с производителями возобновляемой энергии французское правительство уже получило 20 млрд евро при помощи аналогичного механизма. Но новые меры отныне будут применяться и к другим секторам, включая недавно запущенные угольные станции, и, в частности, к EDF.

В последнее время EDF была вынуждена остановить работу многих реакторов на своих атомных станциях, что пробило брешь в ее финансах и вызвало сомнения в том, что французские власти решатся распространить налоговое бремя и на нее.

«Мы мобилизуем все энергетические компании, — заявил Ле Мэр 5 октября. — Нельзя, чтобы бизнес с трудом страдал под тяжестью счетов за электроэнергию, а производители энергии при этом получали сверхприбыли. Это неприемлемо».

Ле Мэр также сказал, что Франция предоставит государственные гарантии производителям энергии, которые будут испытывать трудности при удовлетворении высоких требований к залоговому обеспечению в торговых операциях.

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