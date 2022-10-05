Париж, 5 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Франция рассчитывает получить от 5 до 7 млрд евро за счет введения лимитов на доходы энергетических компаний, включая основного производителя атомной энергии EDF, заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, как передает Financial Times.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

Этот лимит, согласованный на европейском уровне, означает, что электроэнергия, проданная производителями по цене выше 180 евро за мегаватт-час, вернется государству в виде налога на прибыль.

Ле Мэр добавил, что вырученные за счет этого средства пойдут на финансирование поддержки предприятиям, страдающим под гнетем растущих счетов за электроэнергию.

В рамках существующих контрактов с производителями возобновляемой энергии французское правительство уже получило 20 млрд евро при помощи аналогичного механизма. Но новые меры отныне будут применяться и к другим секторам, включая недавно запущенные угольные станции, и, в частности, к EDF.

В последнее время EDF была вынуждена остановить работу многих реакторов на своих атомных станциях, что пробило брешь в ее финансах и вызвало сомнения в том, что французские власти решатся распространить налоговое бремя и на нее.

«Мы мобилизуем все энергетические компании, — заявил Ле Мэр 5 октября. — Нельзя, чтобы бизнес с трудом страдал под тяжестью счетов за электроэнергию, а производители энергии при этом получали сверхприбыли. Это неприемлемо».

Ле Мэр также сказал, что Франция предоставит государственные гарантии производителям энергии, которые будут испытывать трудности при удовлетворении высоких требований к залоговому обеспечению в торговых операциях.