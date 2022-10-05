Прага, 5 октября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России введет новые критерии наказания за попытки обхода санкций, следует из сообщения представительствующей в ЕС Чехии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Новый пакет включает расширение санкционного режима на Херсон и Запорожье, новые критерии за обход санкций, а также новые списки (персональных ограничений)», — говорится в сообщении чешского председательства в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что восьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза, как ожидается, будет принят до конца текущей недели.

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