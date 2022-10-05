Калуга, 5 октября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. АО «Калугаприбор», входящему в состав АО «Концерн Автоматика» государственной корпорации «Ростех». Сохраняя основную специализацию на производстве аппаратуры связи и оказании услуг в области защиты информации, предприятие активно осваивает производство новых видов высокотехнологичной продукции. С юбилеем работников и ветеранов предприятия поздравил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заводу «Калугаприбор» исполнилось 65 лет

«Завод прошёл долгий и славный трудовой путь, от изготовления простых контрольно-измерительных приборов до производства сложнейшей радиоэлектронной аппаратуры связи и защиты информации, — отметил он. — Благодарю всех ветеранов и работников предприятия за вклад в развитие нашего города, укрепление обороноспособности России! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейшей плодотворной работы на благо Отечества!».

Предприятие было основано в 1957 году, как завод пирометрических приборов. В сентябре 1959 года завод был переориентирован на производство специальной аппаратуры связи и стал называться «Калугаприбор». В 1983 году за успехи в освоении новой специальной техники связи завод «Калугаприбор» был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 90-е годы в рамках конверсии на заводе началось изготовление медицинского оборудования и аппаратуры связи для сетей общего пользования. В настоящее время предприятие специализируется на выпуске радиоэлектронной аппаратуры различного назначения. Серийно выпускаются комплексы для защиты высокоскоростных потоков информации, автоматизированные комплексы специальной связи, специальные телефонные аппараты и генераторы шума.