Эль-Кувейт, , 12:49 — REGNUM Правитель Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах подписал указ о назначении нового главы правительства страны. Об этом 5 октября сообщает официальное кувейтское информационное агентство KUNA со ссылкой на текст указа.

Кувейт Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, новым премьер-министром страны назначен шейх Ахмед Наваф аль-Ахмад ас-Сабах.

Также в тексте указа отмечается, что новый премьер-министр страны должен выдвинуть кандидатуры членов нового правительства и представить их имена для издания указа об их назначении. Также премьер-министр Кувейта обязан в ближайшее время выступить перед парламентом страны и сообщить о своих приоритетных задачах.

Ранее в Кувейте прошли внеочередные парламентские выборы, которые были организованы властями страны для преодоления внутриполитического кризиса.