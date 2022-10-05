Москва, , 12:42 — REGNUM До конца 2022 года к интернету будут подключены 3,5 тысячи российских колледжей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября, об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Максут Шадаев Digital.gov.ru

«Мы видим, что в 2022 голу у нас чуть больше денег, чем в 2023. Это связано с тем, что в этом году мы дополнительно подключаем все колледжи, 3,5 тысячи колледжей, которые не были включили в изначальный параметр проекта» — сказал министр.

Проект федерального бюджета на 2023−2025 годы внесен в Государственную думу 28 сентября. Планируется рассмотреть бюджетный пакет в первом чтении за два дня — 26 и 27 октября.