Омск, 5 октября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Власти Омской области поздравили учителей региона с профессиональным праздником. Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель регионального Заксобрания Владимир Варнавский поблагодарили педагогов за поддержку и вдохновение, которые они дают ученикам. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 октября в облправительстве.

ИА REGNUM Учитель

По словам Буркова и Варнавского, именно в школе формируется будущее нашей страны, и ведущая роль в этом принадлежит педагогам.

«Независимо от того, какой предмет вы преподаёте, вы учите ребят самостоятельно мыслить, отстаивать своё мнение, верить в себя. Вы на достойных примерах воспитываете в них ответственность, трудолюбие и беззаветную преданность Родине», — говорится в поздравлении.

Первые лица региона поблагодарили учителей за их важную работу и пожелали им «неиссякаемой творческой энергии, профессиональных и жизненных свершений, радости от успехов учеников».

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в министерстве образования Омской области, на сегодняшний день в регионе работают около 14 тысяч учителей.

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