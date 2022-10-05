Якутск, 5 октября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Из окна на восьмом этаже выпал 12-летний ребёнок в Нерюнгри. Подросток выжил, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе прокуратуры Якутии.

МВД Окно

Читайте также: В Якутии женщина погибла после падения из окна

Здоровью школьника нанесён тяжкий вред. Мальчик находится в больнице. Прокуратура проводит прочерку по факту происшествия.

«В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим получению несовершеннолетним тяжкого вреда здоровью, исполнению законодательства о профилактике и другим вопросам», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября жительница посёлка Батагай в Верхоянском районе Якутии выпала из окна четвёртого этажа. Она получила травмы, не совместимые с жизнью.