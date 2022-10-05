Таллин, 5 октября, 2022, 12:41 — ИА Регнум.

Цитата из м/ф «Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Почта

Продолжающиеся деловые отношения ГАО Omniva (бывшая «Почта Эстонии») с Россией и Белоруссией являются неэтичными в нынешних обстоятельствах и должны быть остановлены. Об этом говорится в решении министерства экономики и коммуникаций, направленном крупнейшему почтовому представительству страны.

Согласно приказу, который накануне подписал министр предпринимательства и инфотехнологий Кристьян Ярван, государство ставит перед компанией пять основных целей.

Из них главная — заниматься прибыльной и эффективной экономической деятельностью. Также министерство ждет, что Eesti Post продолжит подавать хороший пример другим эстонским предприятиям в плане надлежащего управления, социальной ответственности и высокой деловой культуру.

Руководству предприятия поручено в кратчайшие сроки оценить названные в приказе неэтичными деловые отношения компании с Россией и Белоруссией и отказаться от таких деловых отношений.