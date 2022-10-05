Брюссель, 5 октября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Новый, восьмой, пакет антироссийских санкций согласовали постпреды стран — участниц Европейского союза. Об этом 5 октября сообщила постоянный представитель Чехии при сообществе Эдита Хрда, её слова приводит РИА Новости.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

Кроме того, указывается, что в новый пакет санкций против РФ входят: запрет на транспортировку третьими странами российской нефти выше введённого ЕС потолка цен, запрет на импорт изготовленной из стали продукции определенного вида, а также запрет на импорт пластика и химикатов.

Помимо этого, уточняется, что также в новом санкционном пакете ЕС содержится запрет на оказание IT- и юридических услуг организациям из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что хельсинская верфь не получила от министерства иностранных дел Финляндии разрешение на экспорт ледокола, который заказал российский «Норникель».