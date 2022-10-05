Чебоксары, 5 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Чувашии после наезда нетрезвым водителем на двоих малолетних детей возбуждено уголовное дело. Об этом 5 октября сообщает следственное управление СКР по региону.

ДТП

Водитель в состоянии алкогольного опьянение 4 октября около 18:30 (мск), управляя автомобилем марки «Хендай Сантафе», двигался по улице Ленина деревни Лесные Туваны. Подозреваемый совершил наезд на идущих в попутном направлении 11-летнюю девочку и ее годовалого брата, который находился в коляске. Мужчина скрылся с места ДТП.

Девочка скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи, ее брата с различными травмами госпитализировали в стационар.

Злоумышленник задержан. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

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ИА REGNUM ранее сообщало, в марте 2022 года в Чебоксарах возбудили административные дела по факту аварии, где травмы получили двое детей и один взрослый.

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