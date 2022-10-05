Москва, 5 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Москве с начала 2022 года для переселения горожан по программе реновации под заселение передано 48 новых домов, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройка

Новостройки находятся в 34 районах в 10 административных округах. В настоящее время в процессе переезда или оформления необходимых документов находятся более чем 20 тысяч участников реновации.

С начала реализации программы под заселение передано 197 новостроек. За пять лет новоселье отметили около 75 тысяч москвичей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации в III квартале 2022 года расселили 50 старых пятиэтажек.

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