Пермь, 5 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Военный самолёт МиГ-31 из-за неисправности был вынужден вернуться в город вылета. Истребитель следовал из Перми в Новосибирск, сообщает 5 октября телеграм-канал AVIAINCIDENT.

МиГ-31

Случай произошёл 4 октября. Экипаж проинформировал диспетчеров о неполадках на борту, когда самолёт находился в зоне Екатеринбургского регионального центра системы организации воздушного движения. Было принят решение о возвращении на аэродром вылета.

Добавим, в Перми находится военная авиабаза. Истребительный полк эксплуатирует самолёты МиГ-31.