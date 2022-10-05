Иркутск, 5 октября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Глава Приангарья Игорь Кобзев 5 октября по итогам телефонного разговора с руководством Новосибирского высшего военного командного училища внес ясность относительно дальнейшей судьбы мобилизированных жителей Иркутской области, которые проходят там обучение. В своем телеграм-канале он пояснил, что до конца октября их точно никуда не отправят:

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«Вижу много комментариев про возможную отправку наших ребят из училища дальше, на линию фронта. Только что разговаривал с начальником училища, генерал-майором Сергеем Марковчиным. Он уверил меня, что все остаётся без изменений. Боевое слаживание будет точно длиться до конца октября. До этого момента никого никуда отправлять не будут. Это же вчера (4 октября 2022 года — прим. ИА) на селекторе подтвердил и министр обороны страны Сергей Шойгу. Убедительно прошу перестать распространять слухи и наводить панику. Милые женщины, прекрасно понимаю ваше беспокойство по поводу сыновей и мужей. Но вашими разговорами вы можете сильно навредить им. Спасибо!».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября, из Приангарья на учебную подготовку отправили еще два железнодорожных состава мобилизованных граждан. Также известно, что ранее глава Иркутской области Игорь Кобзев пообещал снабдить призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона необходимым снаряжением.

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