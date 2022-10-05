пгт Красный бор, , 12:44 — REGNUM На полях Тосненского района Ленинградской области у федеральной трассы М-10 («Россия») могут построить город-спутник с логистическим комплексом, сообщили 5 октября в госкомпании «Дом. РФ».

Участок земли у трассы М-10 дом. рф

Земельный участок площадью более 753 га между посёлками Красный Бор и Ульяновка примыкает к трассе М-10 «Россия», соединяющей две столицы, ранее его занимал радиопередающий комплекс ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» (РТРС).

«На территории земельного участка предлагается реализация проекта комплексного развития незастроенной территории, состоящего из промышленного кластера и жилой застройки», — говорится в анонсе «Дом. РФ».

Уточняется, что локация обеспечена транспортной инфраструктурой — автомобильные дороги федерального значения М-10, Е-105 на юго-западе, железнодорожное сообщение Москва — Санкт-Петербург на северо-западе и западе.

По предварительным данным, на этом участке предполагается строительство малоэтажного жилья и промышленно-логистической зоны. Новый проект сопоставим со строящимся на юге Петербурга городом-спутником Южный, площадь которого составляет 2 тыс. га.