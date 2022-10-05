Москва, 5 октября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Продление моратория на взыскание неустойки по договору долевого участия до 30 июня 2023 включительно — это удар по потребителю, считает юрист Виктория Терушкина. Об этом она заявила ИА REGNUM, комментируя очередные поблажки застройщикам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стройка

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«Продление моратория еще почти на год меня удивило. Большего количества обращений в суд по данным вопросам мы не видим. Их как было много, так и есть, но больше не стало. Деньги у застройщиков есть. Объекты строятся. Обязательства исполняются и даже заключаются новые контракты. При этом прогнозируются проблемы в будущем вызванные отсутствием западных материалов и оборудования. Исходя из этого было бы интересно понять причину продления моратория, чем это вызвано и на каких данных (прогнозах) основывается законодатель», — отметила юрист.

Она подчеркнула, что страдают в данном случае потребители: «Мало того, что постановление правительства продлило мораторий на начисление штрафов для застройщиков, так и сама отсрочка по выплате дольщикам, чьи права были нарушены просрочкой сдачи объекта ранее, продлена до 30 июня 2023 года. Плюс на практике увеличились случаи, когда застройщики подают в суд ходатайство об отсрочке исполнения решения суда. Практика по удовлетворению таких ходатайств положительная».

По её словам, всё это чревато тем, что дольщики могут и вовсе не получить свои денежные средства, так как времени для перераспределения своих денежных потоков у застройщиков более чем достаточно.

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«Логика законодателя непонятна обычному потребителю. Ведь если просрочка сдачи объекта произошла до кризисной ситуации, почему дольщики, которые и так не получили своё жилье в срок, ещё и никак не могут компенсировать свои нарушенные права. При этом не стоит забывать, что суды значительно урезают размер неустойки, что также ставит застройщика в более выгодное положение», — пояснила Терушкина.

По её мнению, законодателю стоило более индивидуально подходить к выбору застройщиков, на которых должен распространяться мораторий, ведь не у всех организаций возникли проблемы в связи с кризисом, а спрос на недвижимость в качестве инвестиций только вырос.