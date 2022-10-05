Мурманск, 5 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск в суд на компанию «Цитадель — 13», сбрасывающую сточные воды в Кольский залив. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ИА REGNUM Вид на Кольский залив в Мурманске

Нарушитель осуществляет сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в границах улиц Подгорной, Траловой, Фестивальной и Пригородной в городе Мурманске.

«Прокуратурой установлено, что деятельность организации осуществлялась без правоустанавливающих документов, что является нарушением Федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», — сообщает ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловская область стала антилидером среди регионов России по числу загрязнённых водоёмов.