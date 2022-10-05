Москва, 5 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Заложенных в проекте федерального бюджета на 2023−2025 годы средств на модернизацию и ремонт почтовых отделений может не хватить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Почта России Почта

«На 2023 год коллеги предлагают заложить 5 млрд и на 2024 также 5 млрд. Мы полагаем, что предлагаемые цифры не позволят выполнить поручение президента и до 2025 года в указанных документах обеспечить ремонт и модернизацию необходимого количества отделений в сельской и труднодоступной местности», — сказал Хинштейн.