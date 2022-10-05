Мелитополь, 5 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Запорожскую АЭС целесообразно передать в подчинение Росэнергоатому, заявил 5 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Целесообразно, чтобы теперь Запорожская АЭС была передана в подчинение Росэнергоатому, так как наш регион стал полноценным субъектом Российской Федерации», — сказал он РИА Новости.

Крайне важно, чтобы атомная станция работала, это жизненно необходимо для региона, заключил он.