Подгорица, 5 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Черногория поддержала сделанное от имени Евросоюза заявление о «незаконных референдумах» в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях,

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Как подчеркивается в заявлении, Евросоюз решительно осуждает референдумы, проведенные в частях Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей б. УССР.

«ЕС не признает и никогда не признает ни эти незаконные «референдумы», ни их фальсифицированные результаты, ни какие-либо решения, принятые на их основе, и призывает всех членов ООН сделать то же самое», — говорится в сообщении.

В документе утверждается, что страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, б. УССР и Молдавия, потенциальные страны-кандидаты Босния и Герцеговина и Грузия, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединились к этому заявлению.