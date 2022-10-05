Донецк, 5 октября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка был подвергнут обстрелу со стороны киевских нацистов. Об этом 5 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что боевики ВСУ произвели обстрел Куйбышевского района Донецка в 12:15 (совпадает с мск), выпустив по городу три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что медработники из Якутии намерены отправиться в Донецкую Народную Республику, чтобы оказывать помощь местным жителям и военнослужащим.