Донецк, 5 октября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Ситуация на краснолиманском направлении стабилизировалась, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики

По его словам, которые приводит РИА Новости, ситуация на краснолиманском направлении в ходе специальной военной операции России на территории бывш. УССР стабилизировалась, линия обороны укрепляется.

Ранее Пушилин прогнозировал перелом ситуации и объявлял о намерении освободить Красный Лиман от националистов.