Сеул, 5 октября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. 5 октября главы Южной Кореи и Эквадора обменялись поздравительными письмами по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В своем письме президент Южной Кореи Юн Сок Ёль высоко оценил развитие отношений дружбы и сотрудничества в различных областях, включая политику, экономику и торговлю. Он выразил надежду на то, что страны продолжат работать над укреплением доверия и развитием взаимовыгодного предметного сотрудничества, а также попросил правительство Эквадора поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

В свою очередь, президент Эквадора Гильермо Лассо отметил, что открытая позиция Южной Кореи стала основой для укрепления политического, экономического и культурного сотрудничества между Южной Кореей и странами Латинской Америки. А также выразил надежду на скорейшее завершение переговоров по соглашению о стратегическом экономическом сотрудничестве (SECA).