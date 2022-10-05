Пекин, 5 октября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Исследовательская группа, состоящая из китайских и зарубежных ученых, точно измерила массу Млечного Пути, показав, что она примерно в 550 млрд раз превышает массу Солнца, сообщает 5 октября агентство Синьхуа.

skeeze Млечный путь

Результаты были недавно опубликованы в журнале Monthly Notices Королевского астрономического общества. Недавно измеренная масса Млечного Пути составляет почти половину среднего значения, измеренного другими исследовательскими группами, которое примерно в 1 трлн раз превышало массу Солнца.

«Наши последние результаты показывают, что Млечный Путь может быть «тоньше», чем мы думали ранее. Это означает, что в Галактике гораздо меньше несветящейся, но гравитационной темной материи, чем первоначально предполагалось», — сказала главный член исследовательской группы и исследователь из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC ) Сюэ Сянсян .

По словам Сюэ, масса имеет решающее значение для понимания динамики Галактики. Однако в ее оценке наблюдалась высокая неопределенность из-за ограниченности наблюдений. В этом исследовании ученые получили результаты, основанные на данных многообъектного волоконного спектроскопического телескопа Large Sky Area (LAMOST), ведущего оптического телескопа в Китае, и спутника Gaia Европейского космического агентства.

Большая выборка спектроскопических данных, предоставленная LAMOST, является одним из главных преимуществ этого исследования по сравнению с исследованиями других исследовательских групп, сказала Сюэ.

«Образец не только большой по количеству и охвату, но и фиксирует трехмерное (3D) положение, 3D-скорость и содержание металла в каждой звезде», — добавила она.

Исследовательская группа состояла из ученых из Китайского университета Трех ущелий, NAOC, Технологического университета Суинберна в Австралии, Шанхайского университета Цзяотун и др.