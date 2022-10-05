Джакарта, 5 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что международная федерация футбола (FIFA) готова помочь улучшить индонезийский футбол, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

Глава государства заявил, что предложение было сделано непосредственно президентом FIFA Джанни Инфантино во время телефонного разговора.

«Я позвонил президенту FIFA Джанни Инфантино, который заявил, что при необходимости FIFA могла бы помочь улучшить управление индонезийским футболом», — заявил президент после посещения жертв трагедии в Маланге.

Стороны говорили о трагедии на стадионе в Маланге и чемпионате мира 2023 года среди юношей до 20 лет, который пройдет в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо посетит Маланг, Восточная Ява, после трагедии в Канджуруане, в результате которой погибли более ста футбольных болельщиков.