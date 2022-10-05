Москва, , 12:27 — REGNUM В проекте федерального бюджета на 2023−2025 года заложена недостаточная сумма на обеспечение устойчивого приема связи сельских территорий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Александр Хинштейн Duma.gov.ru

«Первый вопрос связан с недостаточным финансированием универсальных услуг связи. Проще говоря, обеспечение устойчивого приема связи сельских территорий численностью от 100 жителей. У нас это является неналоговым отчислением, которое оператор связи направляет в универсальный фонд обслуживания, а дальше в соответствии с законом о связи все эти средства целевым образом должны направляться на реализацию универсальных услуг связи», — сказал Хинштейн на заседании комитета.

По его словам, каждый год при первом чтении проекта бюджета Минфин урезает объем выделяемых средств с тем, чтобы дальше депутаты «сражалась за его восстановление».