Владикавказ, , 12:27 — REGNUM Сотрудники культурного центра МВД Северной Осетии выступили с концертом для своих коллег, несущих службу на пункте пропуска «Верхний Ларс» через российско-грузинскую границу. Полицейские, обеспечивающие в круглосуточном режиме охрану порядка в непростых условиях, сложившихся в последние недели на КПП, смогли отдохнуть, посмотрев выступление самодеятельных и профессиональных артистов.

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«Выступление гостей подарило стражам порядка незабываемые эмоции и позволило ненадолго оторваться от служебных будней и погрузиться в атмосферу творчества и прекрасного мира музыки», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.

В рамках мероприятия состоялось награждение особо отличившихся при несении службы полицейских. Им были вручены благодарности главы МВД Андрея Сергеева. Со словами благодарности обратился к сотрудникам МВД и начальник таможенного поста Игорь Борукаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в пограничном пункте пропуска «Верхний Ларс» с 21 сентября сложилась чрезвычайная обстановка из-за огромного числа желающих пересечь границу в сторону Грузии. Тысячи машин с десятками тысяч граждан, скопившиеся на КПП, едва не привели к гуманитарному коллапсу. В район пункта пропуска были направлены дополнительные силы МВД, были приняты другие меры, благодаря которым ситуацию удалось стабилизировать.

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