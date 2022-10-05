Сана, 5 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Военное командование йеменского движения хуситов выступило с завуалированной угрозой в адрес Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом 5 октября сообщает Al-Masirah.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Так, официальный представитель командования хуситов Яхья Сари выступил с заявлением по ситуации в Йемене и на Ближнем Востоке. В своём выступлении Сари обвинил правительство Йемена и его иностранных союзников в несоблюдении условий перемирия и намекнул на возможность нанесения ударов по территории ОАЭ и Саудовской Аравии.

«Мы советуем уважаемым инвесторам перевести свои средства из стран-агрессоров, чтобы гарантировать их безопасность. Это связано с тем, что инвестиции в такие страны, как ОАЭ и Саудовская Аравия в настоящий момент сопряжены с определёнными рисками», — заявил Яхья Сари.