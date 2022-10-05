Луганск, 5 октября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Закон о воссоединении Луганской Народной Республики с Россией положит начало бурному развитию Донбасса и станет залогом большого и светлого будущего Луганского края. Об этом 5 октября сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Александр Погожев ИА REGNUM ЛНР

«Убежден, что акты положат начало бурному развитию Донбасса и станут залогом большого и светлого будущего Луганского края в составе нашей Великой Родины», — написал он в телеграм-канале.

Пасечник добавил, что впереди «ещё много работы, и даю слово: я приложу все усилия, чтобы жизнь населения Луганской Народной Республики соответствовала российским стандартам».