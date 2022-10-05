Хабаровск, , 12:23 — REGNUM В Хабаровске 4 октября СМИ опубликовали информацию об обрушении потолка в жилой квартире дома на улице Руднева. В доме ведётся ремонт крыши, во время которого произошло нарушение целостности потолочной конструкции. Находившаяся в квартире женщина не пострадала, сообщили в пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Обрушение плиты 59.mchs.gov.ru

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Проводится процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следствию предстоит установить причины случившегося, дать оценку содержанию жилого фонда, принятым мерам, направленным на обеспечение сохранности общедомового имущества. Опрашиваются свидетели случившегося, проводятся иные следственные и процессуальные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Златоусте Челябинской области многоквартирный дом разрушается, но жильцам не удаётся добиться ремонта.